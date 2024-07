American Airlines corta previsão de lucro anual após estratégia de vendas não trazer resultados esperados

Isom disse que a mudança de estratégia levará tempo para mostrar resultados, mas a empresa está recebendo feedback positivo das agências de viagens e dos clientes corporativos.

A American Airlines também reduziu o crescimento planejado da capacidade de assentos no segundo semestre do ano para lidar com os desequilíbrios entre oferta e demanda no mercado doméstico que estão prejudicando seu poder de precificação.

A companhia aérea registrou um lucro ajustado de 1,09 dólar por ação, em comparação com as estimativas médias dos analistas de 1,05 dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

Sua receita operacional total no segundo trimestre aumentou 2%, para 14,33 bilhões de dólares, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street, que era de 14,36 bilhões de dólares.