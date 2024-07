BC da China surpreende ao conceder novamente empréstimos a taxas mais baixas

O banco central também injetou 235,1 bilhões de iuanes nos mercados por meio de operações compromissadas reversas de sete dias a 1,70% e disse que a injeção de dinheiro por meio do instrumento de curto prazo foi para "manter as condições de liquidez do sistema bancário razoavelmente amplas no final do mês", de acordo com o comunicado.

O corte na taxa do MLF foi "basicamente uma reação às quedas acentuadas no mercado de ações", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ. Os índices de referência da China vêm caindo esta semana.

Os mercados acionários da China reagiram negativamente às notícias nesta quinta-feira, considerando que a súbita urgência das autoridades em conceder empréstimos significa que as pressões deflacionárias e a fraqueza da demanda do consumidor são mais graves do que o que está precificado nos ativos. A China divulgou dados do PIB mais fracos do que o esperado no início deste mês.

O índice Hang Seng China Enterprises em Hong Kong, que acompanha as empresas chinesas listadas em Hong Kong, caiu 1,6%, elevando as perdas somente neste mês para 5%. Os rendimentos dos títulos soberanos caíram após a notícia da operação do MLF e do corte nas taxas.

Marco Sun, analista-chefe de mercado financeiro do MUFG Bank (China), disse que o corte nas taxas de juros poderia reduzir o custo do financiamento e liberar dinheiro. A operação inesperada de MLF também se deveu ao vencimento de uma grande quantidade de empréstimos de MLF, disse ele.

As operações rotineiras de empréstimos do MLF ocorrem na metade de cada mês. As operações do BC chinês na semana passada resultaram na retirada de 3 bilhões de iuanes, deixando a taxa de juros inalterada.