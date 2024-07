Crescimento econômico dos EUA deve ter acelerado no 2º trimestre, com queda da inflação

A economia, que continua a ter um desempenho superior ao de seus pares globais, apesar dos fortes aumentos da taxa de juros pelo Fed em 2022 e 2023, continua a ser apoiada por um mercado de trabalho resiliente, mesmo com a taxa de desemprego tendo subido para 4,1%, a maior em dois anos e meio.

O PIB provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 2,0% no segundo trimestre, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Isso seria um pouco acima do ritmo de 1,8% que as autoridades do Fed consideram como a taxa de crescimento não inflacionária. As estimativas variavam de 1,1% a 3,4%.

No entanto, a pesquisa foi realizada antes dos dados de quarta-feira que mostraram que o déficit do comércio de bens diminuiu em junho e que os estoques do varejo e do atacado aumentaram. Os dados levaram o Fed de Atlanta a reduzir sua estimativa do PIB do segundo trimestre de 2,7% para 2,6%.

A economia cresceu a uma taxa de 1,4% no primeiro trimestre. Ainda assim, o crescimento permaneceria consideravelmente mais lento do que o ritmo de 4,2% registrado no segundo semestre do ano passado.

Os gastos dos consumidores, que respondem por mais de dois terços da economia, devem ter aumentado a uma taxa de cerca de 2,0%, depois de terem desacelerado para 1,5% no trimestre de janeiro a março. Grande parte do aumento nos gastos ocorreu em junho.

As empresas acumularam mais estoques, o que, segundo os economistas, poderia acrescentar pelo menos um ponto percentual completo ao crescimento do PIB, depois de ter sido um empecilho por dois trimestres consecutivos. Apesar do aumento previsto dos estoques, os economistas esperavam um crescimento da demanda interna em torno de 2,4%.