Haddad diz esperar boa notícia sobre comunicado conjunto de ministros do G20

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que espera uma “boa notícia” sobre a divulgação de um comunicado conjunto das lideranças financeiras do G20 na sexta-feira, no que seria o primeiro documento do tipo, feito em consenso, desde 2021.

Em entrevista à imprensa após reunião de líderes financeiros do G20 sobre tributação, Haddad afirmou ainda que uma declaração separada dos ministros sobre tributação, também prevista para sexta, contemplará a proposta brasileira sobre taxação de super-ricos.

(Por Bernardo Caram)