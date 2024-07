Ibovespa abre em queda com exterior desfavorável e IPCA-15 acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, mais uma vez pressionada pelo cenário externo, com queda de preços de commodities como minério de ferro e petróleo e sem uma tendência clara dos futuros acionários norte-americanos.

Agentes financeiros avaliavam dados da economia dos Estados Unidos, como o PIB do segundo trimestre e pedidos semanais de auxílio-desemprego, enquanto a agenda brasileira destacava o IPCA-15, que avançou mais do que o esperado em julho.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,25%, a 126.110,47 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de agosto, cedia 0,42%.