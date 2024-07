Ibovespa recua com exterior desfavorável e IPCA-15 acima do esperado

DESTAQUES

- PETROBRAS PN cedia 1,19%, conforme os preços do petróleo voltaram a recuar no exterior, onde o barril de Brent era negociado a 80,87 dólares, queda de 1,03%. PETROBRAS ON caía 1,34%.

- VALE ON recuava 0,25% antes do balanço do segundo trimestre, após o fechamento. Na Ásia, o minério de ferro ampliou perdas, com o futuro de referência na Bolsa de Cingapura caindo abaixo de 100 dólares por tonelada. Na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, o contrato mais negociado teve a quinta queda seguida

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,35%, contaminado pelo viés mais negativo generalizado na bolsa, com o setor como um todo no vermelho. BRADESCO PN perdia 0,48%, BANCO DO BRASIL ON recuava 0,37% e SANTANDER BRASIL UNIT era negociado em baixa de 0,92%.

- VAMOS ON recuava 2,11%. Relatório de analistas do Bradesco BBI sobre o setor, no qual estimaram lucro líquido de 201 milhões de reais para a companhia no segundo trimestre, bem como queda nas margens das concessionárias à medida que a empresa reduz os estoques. Também reduziram o preço-alvo de 13 para 12 reais.

- MRV&CO ON avançava 1,52% e EZTEC ON subia 0,44%, destoando do movimento mais negativo nas construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3, que também inclui papéis de empresas de shopping centers, em queda de 0,47%.