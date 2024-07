Juros futuros têm alta firme após IPCA-15 pior que o esperado

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs emplacaram nesta quinta-feira a terceira sessão consecutiva de alta, perto de 20 pontos-base em alguns vencimentos, em reação aos números de inflação piores que o esperado no Brasil, com a curva a termo passando a precificar uma probabilidade de 21% de o Banco Central subir juros já na próxima semana.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete a política monetária no curtíssimo prazo -- estava em 10,78%, ante 10,68% do ajuste anterior. Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,755%, ante 11,59% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 12,025%, ante 11,842%.