Leilão de capacidade precisa ser em 2024; todas as fontes são consideradas, diz ministro

Para o diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, Marcelo Cruz Lopes, a demora para marcar o leilão pode ter ver com a ideia de incluir as novas fontes.

A Eneva, maior geradora de energia térmica privada do Brasil, tem forte interesse em participar do leilão, inclusive com um projeto que visa quase duplicar a capacidade de sua térmica Celse, em Sergipe, para 2,8 GW, ante o atual 1,6 GW, com aportes que podem chegar a aproximadamente 4 bilhões de reais.

"Acho que a grande razão de demorar é querer colocar outras fontes que não têm um arcabouço regulatório montado", disse Lopes, que também está em Sergipe.

"Na nossa visão, talvez o mais seguro e adequado para o sistema seria fazer logo um leilão para o produto termelétrico, que já tem regra e já foi bem discutido e já teve até o leilão de 2021, e com mais tempo se avalia a adequabilidade de incluir bateria, hidrelétrica e faz no outro momento", afirmou Lopes.

No mês passado, o presidente da EPE, Thiago Barral, chegou a afirmar que projetos de baterias e sistemas de armazenamento de energia tendiam a não ser habilitados ainda para o próximo leilão de reserva de capacidade.

Barral também pontuou que ainda não foram feitos estudos mais aprofundados sobre como a inclusão das baterias na matriz brasileira poderia impactar tarifas e, consequentemente, a conta dos consumidores.