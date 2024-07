Objetivos do Brasil em debate técnico do G20 sobre tributação internacional foram alcançados, diz Rosito

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O objetivo do Brasil de pautar no G20 temas relacionados à tributação internacional foram alcançados, disse nesta quinta-feira a coordenadora da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, ressaltando acreditar “mais firmemente” que a discussão em nível ministerial alcançará um consenso entre os membros do grupo.

Falando em coletiva de imprensa, Rosito afirmou que não comentaria os termos do comunicado conjunto que pode ser emitido ao fim da reunião no Rio de Janeiro das nações mais ricas do mundo, na sexta-feira, mas afirmou que os trabalhos técnicos de preparação do documento foram concluídos.

"Nas negociações que se encerraram em nível técnico, nós podemos dizer que os objetivos foram alcançados", disse.