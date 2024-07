S&P 500 e Nasdaq terminam em baixa em negócios voláteis e incerteza sobre megacaps

Por David French

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em queda nesta quinta-feira, em negociações voláteis, não conseguindo recuperar o terreno perdido durante a liquidação do dia anterior, provocada por papéis de tecnologia, com investidores preocupados com a possível direção das megacaps.

O índice Dow Jones manteve ganhos iniciais e fechou em alta, com dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado.