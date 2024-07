Wall Street abre com pouca variação após dados fortes do PIB

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos abriram com pouca variação nesta quinta-feira, com os investidores se confortando com os dados sobre o crescimento econômico mais fortes do que o esperado, um dia depois que as ações das megacaps pesaram sobre Wall Street.

O Dow Jones caía 0,06% na abertura, para 39.828,63 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,03%, a 5.428,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,06%, para 17.352,64 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)