Wall Street opera misto enquanto investidores avaliam dados do PIB após perdas em tecnologia

"A taxa de crescimento foi mais alta do que esperávamos, mas a boa notícia é que a economia expandiu pois os consumidores gastaram mais e a inflação caiu no segundo trimestre", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

"Esse é um bom sinal em termos de economia."

As ações de megacaps estavam mistas depois que os balanços decepcionantes da Alphabet e da Tesla abalaram o chamado grupo "Sete Magníficos" de papéis de tecnologia na sessão anterior. O Nasdaq e o S&P 500 tiveram na véspera seu pior dia desde 2022 por conta dessa liquidação.

Nesta quinta-feira, a Nvidia, a Alphabet e a Microsoft caíam entre 0,4% e 0,9%, enquanto a Tesla ganhava 2,6% após queda de 12% no dia anterior.

As ações de semicondutores também tinham queda, com perdas de 13% na Teradyne depois que a fabricante de equipamentos de teste de chips previu uma receita menor do que a esperada para o terceiro trimestre. O índice de semicondutores recuava 1,6%.

Os investidores estão aguardando os dados do índice de preços PCE na sexta-feira para confirmar as apostas sobre o início dos cortes de juros pelo Federal Reserve, após a recente tendência de redução da inflação e alguma fraqueza no mercado de trabalho.