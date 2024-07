Yellen diz que Kamala manteria "valores fundamentais" de Biden em questões globais

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira que a vice-presidente Kamala Harris compartilha os valores fundamentais do presidente Joe Biden em questões globais e econômicas e manterá a liderança internacional do país caso seja eleita para sucedê-lo.

Em seus primeiros comentários públicos sobre o assunto desde que Biden desistiu de sua candidatura à reeleição e declarou apoio a Kamala, Yellen disse que a vice-presidente "compreende profundamente" as questões econômicas, desde ajudar as famílias a prosperar até à criação de bons empregos e à redução da inflação.

"Sobre as questões que os EUA enfrentam no mundo, ela entende profundamente o que é necessário e por que é importante restaurar a liderança dos EUA no cenário global e tem sido uma parte crítica desse esforço", disse Yellen em entrevista coletiva durante encontro de autoridades de finanças do G20, no Rio de Janeiro.