Yellen elogia Biden por desempenho econômico "notável"; diz que pouso suave dos EUA está no caminho certo

"Estou profundamente orgulhosa de servir ao povo americano com ele e com a vice-presidente Harris, e espero continuar a promover a liderança dos EUA em todo o mundo e apresentar resultados para as famílias e empresas americanas", disse Yellen, que está no Rio de Janeiro por ocasião de reunião ministerial do G20.

Ela afirmou que o forte crescimento dos EUA, que criou 15,7 milhões de empregos desde que Biden tomou posse, não foi um acidente, mas o resultado do plano econômico de seu governo, e estava ajudando a manter a economia global resiliente.