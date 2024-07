CEO vê Vale no caminho de atingir topo das metas em minério de ferro em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - Os resultados de produção e vendas de minério de ferro da Vale no primeiro semestre colocam a companhia no caminho para atingir o ponto mais alto das suas metas para 2024, disse o CEO da mineradora, Eduardo Bartolomeo, nesta sexta-feira.

"Eu gostaria de destacar que nossas vendas... refletem a nossa forte performance. O resultado do primeiro semestre reforça a nossa confiança e o compromisso de atingir o topo das metas de nosso guidance para 2024", disse Bartolomeo, em teleconferência para comentar os resultados do segundo trimestre.

As vendas de minério de ferro da Vale aumentaram 10,4% no primeiro semestre, para 143,6 milhões de toneladas, enquanto a produção aumentou 4,1% no mesmo período, para 151,4 milhões de toneladas.