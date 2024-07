Consumidores da zona do euro pararam de reduzir expectativas de inflação em junho, mostra pesquisa

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro pararam de reduzir suas expectativas de inflação em junho, depois de quatro quedas mensais consecutivas, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta sexta-feira.

A Pesquisa de Expectativas do Consumidor do BCE é um dos dados que as autoridades dos 20 países da zona do euro usam para avaliar se a população tem confiança em sua capacidade de reduzir a inflação para a meta de 2%.

A pesquisa mostrou que o consumidor médio espera que a inflação seja em média de 2,8% nos próximos 12 meses, estável em relação à expectativa de maio, após uma queda constante ante os 3,3% de janeiro.