Fabricante chinesa de baterias para carros elétricos CATL tem alta de 13,4% no lucro do 2º trimestre

PEQUIM (Reuters) - O lucro líquido da gigante chinesa de baterias para veículos elétricos CATL para o segundo trimestre saltou 13,4% em relação ao ano anterior, segundo documento divulgado nesta sexta-feira.

O resultado representa o segundo trimestre seguido de alta nos lucros da companhia.

A CATL divulgou um lucro de 12,36 bilhões de iuanes (1,7 bilhão de dólares) no trimestre entre abril e junho, com uma queda de 13,2% na receita, para 87 bilhões de iuanes, de acordo com cálculos da Reuters baseados em sua divulgação. O lucro do primeiro semestre havia aumentado 10,4%, para 22,86 bilhões de iuanes.