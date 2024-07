Ibovespa tem alta modesta com apoio de Vale; Usiminas desaba

- PETROBRAS PN cedia 0,32%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no mercado externo, com o barril de Brent negociado em baixa de 0,95%, a 81,59 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,06% e BRADESCO PN subia 0,08%, tendo no radar dados de crédito do Banco Central divulgados mais cedo, que mostraram aumento nas concessões em junho de 2,4% ante maio, enquanto a inadimplência no segmento de recursos livres passou de 4,5% para 4,6% nessa mesma base de comparação. BANCO DO BRASIL ON perdia 0,41% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 0,51%.

- MULTIPLAN ON subia 0,29%, após mostrar Ebitda de 389,64 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 5,5% na comparação anual, apoiada em grande parte pelo aumento na linha de receita com venda de imóveis. As vendas dos lojistas somaram 5,6 bilhões de reais no período, um aumento de 6,3% ano a ano, enquanto a taxa de ocupação subiu 0,6 ponto percentual, para 96%. No conceito mesmas lojas, cresceu 5,1%.

- HYPERA ON recuava 1,54%, tendo como pano de fundo Ebitda das operações continuadas de 755,1 milhões de reais, recuo de 4,5% ano a ano, com queda em margens. A receita líquida caiu 1,9%, para 2,19 bilhões de reais.

- AMERICANAS ON, que não está no Ibovespa, subia 2,63%, após seu conselho de administração homologar parcialmente aumento de capital de 24,5 bilhões de reais, com quase cerca de metade sendo subscrito pelos bilionários acionistas de referência da companhia em recuperação judicial e a outra metade por credores.