Votorantim Cimentos vende operação na Tunísia

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta sexta-feira a venda de suas operações na Tunísia por valor não revelado, em estratégia de gestão de riscos entre mercados maduros e emergentes.

A companhia ingressou naquele país em 2010, depois de comprar as operações do grupo português Cimpor. A capacidade da maior fabricante de cimento do Brasil na Tunísia é de 1,6 milhão de toneladas por ano.

As operações, que ficam em Zaghouan, na região norte da Tunísia, foram compradas pela empresa chinesa de materiais de construção Sinoma Cement, informou a Votorantim em comunicado à imprensa.