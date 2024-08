Ação da Intel deve amargar maior queda em 24 anos

(Reuters) - A Intel está prestes a perder cerca de 25 bilhões de dólares em valor de mercado nesta sexta-feira, no que deve marcar a maior queda da ação em um dia desde 2000, depois que a empresa suspendeu dividendos e anunciou demissões para financiar uma cara reestruturação.

As ações da empresa caíam cerca de 20% nas negociações pré-mercado depois que a Intel previu na quinta-feira receita trimestral abaixo das estimativas e disse que estava cortando 15% de sua força de trabalho. Os anúncios elevaram preocupações sobre a capacidade da companhia de alcançar a taiuanesa TSMC e outros fabricantes de chips.

A empresa norte-americana já foi a maior fabricante de chips do mundo. Parte dos quatro cavaleiros da era ponto-com - juntamente com Cisco, Microsoft e Dell - o valor de mercado das Intel atingiu um pico de quase 500 bilhões de dólares em 2000, antes de cair com a queda do mercado naquele ano. O papel nunca mais se recuperou.