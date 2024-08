Ações europeias recuam conforme queda global se amplia

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice europeu STOXX 600 caiu quase 3% nesta sexta-feira, com os mercados acionários globais passando por turbulências após um relatório sobre emprego nos Estados Unidos ter exacerbado preocupações com uma desaceleração da economia norte-americana, com os setores financeiro e de tecnologia sendo os mais atingidos.

O STOXX 600 fechou em queda de 2,73%, a 497,85 pontos, atingindo o menor nível em mais de três meses.