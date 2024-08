Chevron tem queda de lucro no 2º tri com margens de refino fracas

A Chevron disse que mudará a sede de San Ramon, na Califórnia, onde foi criada há 145 anos como Pacific Coast Oil Co., para Houston, no Texas. A empresa vem contestando duramente as regulamentações estaduais sobre suas operações de produção e refino de petróleo no Estado.

A Chevron teve lucro de 4,4 bilhões de dólares, ou 2,43 dólares por ação, no trimestre, em comparação com 6 bilhões no ano anterior.

A petrolífera teve lucro ajustado de 4,7 bilhões de dólares, ou 2,55 dólares por ação, em comparação com 5,8 bilhões, ou 3,08 dólares por papel, no segundo trimestre de 2023.

Analistas de Wall Street esperavam lucro por ação de 2,93 dólares, de acordo com dados da LSEG.

"Apesar da recente paralisação operacional e das margens mais suaves, continuamos preparados para proporcionar um crescimento significativo do lucro e do fluxo de caixa a longo prazo", disse o presidente-executivo da Chevron, Mike Wirth.

Os preços do petróleo e do gás não caminharam juntos no trimestre. O preço médio do petróleo bruto Brent subiu cerca de 8% no trimestre, enquanto os preços do gás nos EUA caíram 10%, ambos em relação ao ano anterior.