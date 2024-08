Minério de ferro de Dalian sobe na sessão, mas caminha para leve perda semanal

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro de Dalian subiram nesta sexta-feira, mas estavam a caminho de uma perda semanal, já que os investidores avaliaram as consequências de uma onda de cortes na produção das siderúrgicas chinesas em meio à vacilação do mercado de aço do principal consumidor.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na bolsa chinesa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 2,16%, a 779 iuanes (108,09 dólares) a tonelada métrica.