Tamanho dos cortes de juros do Fed pode depender do mercado de trabalho dos EUA

A maioria dos economistas, no entanto, ainda espera que o Fed faça cortes graduais de 0,25 ponto percentual, e muitos ainda acham que ele fará apenas dois cortes este ano. As autoridades do banco central dos EUA previram apenas um corte em suas projeções trimestrais em junho.

Desde que essas projeções foram emitidas, as leituras de inflação caíram, e o que acontecerá em seguida com a política do Fed depende cada vez mais da evolução do mercado de trabalho.

Os comentários de Powell na quarta-feira mostram que "os riscos de alta da inflação não são mais a única - ou mesmo claramente a mais proeminente - preocupação do Fed ao determinar quando e com que rapidez reduzir os juros", escreveram os economistas do Deutsche Bank em uma nota.