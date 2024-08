Eletrobras lança programa de demissão consensual incentivada

(Reuters) - A Eletrobras lançou na quinta-feira um Programa de Demissão Consensual Incentivada, iniciativa voltada nesse momento a profissionais representados pelas bases sindicais que já aprovaram o novo Acordo Coletivo de Trabalho da empresa.

A companhia elétrica vem negociando com sindicatos a adesão de mais empregados ao ACT 2024/2026. Uma proposta inicial apresentada pela empresa trouxe descontentamento a grande parte dos funcionários de suas principais bases, o que levou as negociações para uma mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Na semana passada, executivos da Eletrobras comentaram em teleconferência de resultados que o ACT havia sido assinado com sindicatos que representam cerca de 20% de seus colaboradores, e que a companhia trabalhava para aprimorar sua proposta e torná-la mais atrativa.