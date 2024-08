Ações de Hong Kong recuam com queda da JD.com; índices da China caem

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em queda nesta quarta-feira, pressionadas pelos papéis da JD.com em meio à tentativa do Walmart de vender sua participação na empresa, enquanto os índices acionários da China também caíram.

O Walmart busca levantar até 3,74 bilhões de dólares com a venda de sua participação na gigante chinesa do comércio eletrônico, de acordo com um documento visto pela Reuters, uma vez que o varejista norte-americano se concentra em suas próprias operações na China.

As ações da JD.com caíram 8,7% e arrastaram os papéis de tecnologia para uma queda de 1,9% em Hong Kong.