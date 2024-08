Ações europeias sobem com esperança de corte de juros e setor de saúde marca recorde

O setor de varejo foi impulsionado por um salto de 11% na JD Sports, depois que a varejista britânica de roupas esportivas informou uma melhora no crescimento das vendas subjacentes no segundo trimestre.

A empresa farmacêutica suíça Siegfried Holding avançou 7% após resultados do primeiro semestre melhores do que o esperado, enquanto a Biomerieux subiu quase 6% depois que o UBS iniciou a classificação das ações francesas de biotecnologia com uma recomendação de compra.

O setor de saúde atingiu um recorde, também graças a uma alta de 2,4% na empresa mais valiosa da Europa por valor de mercado, a Novo Nordisk.

Com os participantes do mercado precificando, em geral, um corte de 25 pontos-base nos juros do Fed e do BCE em setembro, a ocorrência desses cortes poderia dar um novo impulso aos ativos de risco em todo o mundo.

A ata da reunião de julho do Banco Central Europeu mostrou que os formuladores de política monetária não viam urgência em cortar os juros, mas sugeriram uma nova discussão em setembro devido a preocupações com o crescimento.

Diferentes conjuntos de dados mostraram que a atividade empresarial da zona do euro teve uma força surpreendente em agosto, enfraquecendo potencialmente as expectativas de mais dois cortes nos juros do BCE, enquanto a desaceleração do crescimento dos salários negociados no último trimestre reforçou a hipótese de um corte nos custos de empréstimos em setembro.