Haddad diz que sabatina de novo presidente do BC pode ocorrer durante recesso branco do Congresso

Haddad disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem o nome do novo presidente do BC "em mente" e que ele já pediu sugestões para os outros cargos que vagarão na diretoria da autarquia.

Segundo sete fontes ouvidas pela Reuters, o atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, está bem consolidado para substituir o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que está no posto desde 2019, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem mandato até o fim deste ano.

Segundo Haddad, o anúncio da indicação para a chefia da autoridade monetária não necessariamente ocorrerá em conjunto com o dos novos diretores, que terão que ser apontados pelo governo até o final do ano, pois as demais indicações dependeriam de espaço disponível na agenda de Lula para conhecer os nomes cotados.

(Por Victor Borges)