Anvisa é acionada para lidar com caso suspeito de Mpox no aeroporto de Guarulhos

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta segunda-feira que foi acionada após a identificação de um passageiro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com sinais e sintomas compatíveis com a Mpox.

A Secretaria de Saúde de São Paulo, contudo, informou no final da tarde que a hipótese principal é que o paciente esteja com varicela.

De acordo com a Anvisa, o passageiro havia chegado ao aeroporto no dia 14 de agosto e estava em uma área restrita para pessoas que esperam para pedir refúgio. O paciente, que apresentou "sinais e sintomas compatíveis com Mpox", foi encaminhado para isolamento e realização de exames no município de Guarulhos e, depois, transferido para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, informou a Anvisa em nota.