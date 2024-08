Dados do IPCA-15 vieram melhores mas não geram conforto, diz Campos Neto

Na terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, também no evento do Santander, que o esforço do governo no segundo semestre permitirá o cumprimento da meta fiscal de 2024.

A meta do governo é de resultado primário zero este ano, mas com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB).

(Por Fabrício de Castro; reportagem adicional de Fernando Cardoso)