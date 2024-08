Ibovespa recua com realização de lucros; Petrobras sobe

- PETROBRAS PN subia 1,08%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,97%. Analistas do Santander elevaram a recomendação dos papéis da Petrobras a "outperform", com o preço-alvo das ações ON passando de 43 para 54 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,33%, em sessão mista para bancos como um todo. BRADESCO PN cedia 0,84%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,18% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 0,42%.

- AMBEV ON tinha variação negativa de 0,31%, após anunciar na terça-feira que o executivo Carlos Lisboa se tornará presidente da companhia a partir do próximo ano, no lugar de Jean Jereissati. Ele atualmente preside a região Middle Americas Zone na Anheuser-Busch InBev.

- LWSA ON avançava 0,63%, reagindo após seis quedas consecutivas, quando recuou 9%. Analistas do JPMorgan reiteraram recomendação "neutra", mas estabeleceram preço-alvo de 6 reais para o final de 2025, de 5,50 reais para 2024, após resultado mais forte do que o esperado no segundo trimestre.

- CVC BRASIL ON caía 2,39%, em dia mais negativo para papéis atrelados a consumo, refletindo realização de lucros. Até a véspera, a ação acumulava alta de 14,8% em agosto.

- MINERVA ON caía 2,82%, tendo no radar relatório de analistas da XP cortando a recomendação dos papéis para "neutra", com preço-alvo de 8,40 reais.