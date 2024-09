BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 1,02% em julho ante junho, para 7,140 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou 6,822 trilhões de reais, com alta de 1,00%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 318 bilhões de reais, com elevação de 1,28%.

(Por Bernardo Caram)