BC vende 14.700 contratos de swap cambial, equivalente a US$735 mi, em operação extra

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu todos os 14.700 contratos de swap cambial (735 milhões de dólares) ofertados na manhã desta segunda-feira, em operação extra realizada no mercado de câmbio.

A autoridade monetária vendeu 13.000 contratos para 05/03/2025 e 1.700 contratos para 01/08/2025 em leilão realizado entre às 9h30 e 9h40. A venda de swaps cambiais tem efeito equivalente à negociação de dólares no mercado futuro - o segmento mais líquido no Brasil e, no limite, o que determina as cotações no mercado à vista.

Esta é a terceira operação extra, com injeção de recursos novos no sistema, realizada desde sexta-feira pelo BC, e a quarta intervenção desde o início do mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.