Ibovespa recua após agosto positivo e antes de dados dos EUA

A queda ocorre após o Ibovespa acumular em agosto um ganho de 6,5%, no melhor desempenho mensal desde novembro do ano passado (+12,5%), tendo renovado topos históricos, sustentado principalmente pelo fluxo de capital externo para as ações na B3 na esteira de apostas relacionadas à política monetária dos EUA.

Nesse contexto, os números do mercado de trabalho da maior economia do mundo referentes a agosto, principalmente o relatório do governo previsto para a sexta-feira, podem ser cruciais para consolidar as apostas sobre a decisão do Fed no próximo dia 18.

"Dados adequadamente fracos são bons para as expectativas de corte do Fed e apetite ao risco, mas dados muito fracos e expectativas de cortes gigantes não dão suporte ao apetite ao risco", afirmou a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, em comentário enviado a clientes.

"Há uma linha muito tênue entre otimismo devido à expectativa de cortes de taxas e caos devido à expectativa de cortes rápidos de taxas ao pensar que o Fed pode ter perdido sua decisão no final do ciclo de aperto, assim como perdeu a virada no início dele", acrescentou.

Em Nova York, o mercado acionário está fechado nesta segunda-feira em razão do feriado do Dia do Trabalho.

Para estrategistas da XP, há espaço para o Ibovespa continuar avançando, conforme relatório enviado a clientes publicado no domingo, no qual revisaram sua previsão para o Ibovespa no final do ano de 147 mil para 155 mil pontos.