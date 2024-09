Milei veta reforma da Previdência aprovada pelo Congresso

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, vetou nesta segunda-feira a reforma da Previdência que foi aprovada pelo Congresso no mês passado, dizendo que a medida teria impacto nas contas públicas, de acordo com publicação no diário oficial do país.

O libertário de direita Milei assumiu o poder em dezembro e implementou medidas restritivas de austeridade como parte da estratégia de conter a inflação de três dígitos, apesar do aumento da pobreza no país sul-americano.

"A administração dos recursos públicos deve ser feita com responsabilidade e de acordo com os princípios públicos e da boa administração”, disse o governo Milei na publicação vetando a reforma.