Sabatina de Galípolo deve ser dia 10, diz Padilha

"Vamos fazer esse périplo agora e nossa expectativa é que possamos ter a sabatina na próxima semana. Já foi indicado como relator na CAE o próprio líder do governo no Senado, ele está pronto para apresentar esse relatório, e expectativa é que se possa construir condições para que a sabatina aconteça na próxima semana", disse Padilha, acrescentando que Galípolo deve começar esta semana as visitas aos líderes no Senado e aos senadores membros da CAE.

Com o recesso branco, o governo não tem ainda uma data para a votação no plenário do Senado. Segundo Padilha, a intenção é esperar um momento em que a Casa esteja com quórum garantido - o que, se não acontecer na semana que vem, deve se dar apenas em outubro, depois das eleições, quando o Congresso volta ao trabalho normal.

Independentemente da data da aprovação, Galípolo só toma posse no cargo em janeiro, depois da saída de Roberto Campos Neto. Padilha negou que haja qualquer conversa para uma antecipação da saída do atual presidente do BC.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)