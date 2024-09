CORREÇÃO-China inicia investigação antidumping sobre importações de canola do Canadá em resposta a tarifas sobre veículos elétricos

(Corrige quinto parágrafo para "mais da metade da canola exportada" pelo Canadá, não produzida, tem a China como destino)

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - A China disse nesta terça-feira que planeja iniciar uma investigação antidumping sobre as importações de canola do Canadá, após Ottawa decidir impor tarifas sobre os veículos elétricos chineses, elevando os preços futuros do óleo de colza doméstico a um pico de um mês.