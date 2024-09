Dólar avança enquanto investidores aguardam nova bateria de dados; iene sobe

Por Saqib Iqbal Ahmed e Amanda Cooper

NOVA YORK (Reuters) - O dólar oscilava próximo da máxima de duas semanas em relação ao euro nesta terça-feira, com os investidores se posicionando para uma semana repleta de dados, incluindo o relatório de empregos de agosto dos Estados Unidos na sexta-feira, que pode definir a trajetória dos cortes de juros do Federal Reserve.

O foco dos investidores nesta semana estará diretamente nos dados de criação de empregos fora do setor agrícola em agosto, depois que o chair do Fed, Jerome Powell, defendeu no mês passado o início dos cortes na taxa de juros nos EUA, em um sinal de preocupação com o esfriamento do mercado de trabalho do país.