Berkshire vende ações do Bank of America novamente, totalizando cerca de US$7 bi

Buffett começou a investir no banco em 2011, quando a Berkshire comprou 5 bilhões de dólares em ações preferenciais. Essa compra sinalizou sua confiança na capacidade do presidente-executivo do banco, Brian Moynihan, de restaurar a saúde da instituição após a crise financeira de 2008.

As ações do BofA subiram cerca de 18% este ano, em comparação com um ganho de quase 21% do índice de bancos S&P 500. Nesta sexta-feira, os papéis recuavam 1,15%.

(Reportagem de Manya Saini em Bengaluru)