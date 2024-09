Justiça garante direito a 32 imigrantes em Guarulhos de não serem devolvidos compulsoriamente

Em entrevista anterior à Reuters, o secretário Nacional de Justiça, Jean Uema, disse que o instituto do refúgio não pode ser usado de uma forma fraudulenta, ao destacar que o governo brasileiro não iria editar nenhuma nova norma, mas sim usar a possibilidade de inadmitir pessoas em uma situação bem específica: de passageiros em trânsito no Brasil, que descem na área de trânsito internacional e não seguem para outro país seguro.

QUESTIONÁVEL

O defensor público da União João Chaves disse à Reuters que defende a revogação do novo entendimento, que tem sido bastante questionável pela entidade e organizações da sociedade civil.

"O governo deveria rever essa posição, porque o argumento de contrabando de migrantes não pode servir para impedir a migração ou para tornar ainda mais precária para essas pessoas", criticou ele, para quem esse tipo de "medida radical" não vai acabar com a rede de contrabandistas e só ameaça o instituto do refúgio.

Chaves disse que, por informações obtidas pelas DPU, chegou-se a ter 666 imigrantes no aeroporto pleiteando refúgio pouco antes da mudança do entendimento. Segundo ele, já sob a nova interpretação, na visita realizada pelo órgão ao local no dia 3, isso caiu para 120 e atualmente deve estar por volta de 100 imigrantes nessa situação.

"É um número elevado, mas ele está dentro do padrão histórico do local", considerou o defensor, que disse se preocupar com a eventual invisibilidade que a causa pode ter com o passar dos dias e meses.