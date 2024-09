Ações avançam e se recuperam de semana difícil com BCs em foco

As principais bolsas regionais avançaram nesta segunda-feira.

Destacando as persistentes preocupações econômicas no bloco, dados desta segunda-feira mostraram que a confiança de investidores na zona do euro caiu pelo terceiro mês consecutivo em setembro, atingindo seu nível mais baixo desde janeiro.

No centro das atenções está a decisão sobre a taxa de juros do BCE na quinta-feira. Os mercados preveem, de modo geral, que o banco central reduzirá os juros em 25 pontos-base e estarão atentos a quaisquer sinais da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre a possibilidade de novos cortes este ano.

"A moderação no mercado de trabalho e na atividade econômica desde a reunião de junho deve alimentar a confiança de que o processo desinflacionário está no caminho certo, principalmente devido à desaceleração do crescimento dos salários", disseram analistas do Danske Bank.

"Esperamos que Lagarde confirme que está entrando na fase de redução, mas não esperamos um compromisso com um cronograma específico de novos cortes nos juros."

Todos os índices setoriais do STOXX 600 encerraram no território positivo, com exceção de uma perda de 0,2% no setor imobiliário, que deu uma pausa depois de subir 4% na semana passada.