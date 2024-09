Anglo American contrata assessores para venda de ativos de níquel no Brasil

"Demos início ao processo de vendas... Já temos os assessores (financeiros), que já foram selecionados", disse Sanches, a jornalistas, durante o congresso de mineração Exposibram 2024.

"Estamos agora conversando com empresas mundo afora, tem viagens agendadas já para locais estratégicos no exterior para... apresentar o projeto do níquel, como se fosse um 'road show'."

Os ativos à venda estão nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, em Goiás, e produzem cerca de 38 mil toneladas de níquel por ano.

Mas Sanches pontuou que as vendas poderão incluir ativos exploratórios da companhia em outras localidades, dependendo de como avançarem as tratativas.

A executiva ponderou que o grupo Anglo American chegou a avaliar a paralisação dos ativos em Goiás, enquanto encaminhava o processo de venda. Entretanto, explicou que ficou decidido que isso não ocorrerá.

"É um negócio que opera muito bem, são ativos que têm ali um vínculo tão forte com a comunidade, com as pessoas, têm uma estabilidade operacional invejável e estão indo muito bem. Então a gente conseguiu uma aprovação do Grupo Anglo American de não ter a necessidade de paralisação."