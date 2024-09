Boeing faz acordo trabalhista com 25% de aumento salarial

O primeiro acordo trabalhista completo em 16 anos também inclui melhores benefícios de aposentadoria e dará ao sindicato maior participação na segurança e na qualidade do sistema de produção. O sindicato considerou esse o melhor contrato já negociado e descreveu os trabalhadores sindicalizados como comprometidos com a produção de aviões de qualidade.

A Boeing está lutando contra uma crise e enfrenta intensa fiscalização de órgãos reguladores e de clientes, depois que uma porta desativada de um modelo MAX se desprendeu durante o voo em janeiro deixando os passageiros expostos ao ambiente externo.

O acordo precisa ser aprovado na quinta-feira pelos trabalhadores da fábrica da Boeing perto de Seattle e Portland, Oregon, representados pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM). Os trabalhadores da Boeing podem rejeitar o acordo se ele não obtiver apoio da maioria. Uma greve é possível se dois terços apoiarem uma paralisação em uma segunda votação.

Se for ratificado pelos membros do sindicato na quinta-feira, o acordo significa que a Boeing terá de fabricar o substituto do 737 em suas instalações no noroeste do Pacífico, se o projeto for iniciado durante a vigência do contrato. Entretanto, não está claro quando a fabricante de aviões anunciará seu próximo jato.

A Boeing e a rival Airbus estão nos estágios iniciais de elaboração de estratégias para a substituição de seus modelos de corredor único mais vendidos, que deverão entrar em serviço no final da década de 2030.

A decisão da Boeing de se comprometer antecipadamente com seu principal centro de fabricação de aviões no noroeste dos EUA para novos modelos contrasta com os esforços anteriores de competir em diferentes locais, o que irritou o IAM.