Cimenteiras têm em agosto melhor mês desde outubro de 2014 e mostram otimismo para o ano, diz Snic

Por dia útil, as vendas de cimento subiram 5,6% em agosto ante o registrado um ano antes, para 252 mil toneladas, segundo o Snic.

No acumulado do ano até o final do mês passado, as vendas de cimento no Brasil somaram 43 milhões de toneladas, expansão de 3,1% sobre o verificado um ano antes e acima da expectativa do Snic, que vinha trabalhando com cenário de alta de 1,4%, revisto para baixo no início de julho após o desastre climático no Rio Grande do Sul.

Mas se o clima seco favorece o andamento das obras, um cenário de falta de chuvas por um período prolongado oferece riscos dado o potencial efeito nos preços de energia elétrica, na logística, além de reflexos na logística, uma vez que o material com frequência é transportado por rios até os mercados consumidores, principalmente na região Norte.

"O anúncio do acréscimo da conta de energia com bandeira vermelha no Brasil devido à escassez de chuvas já traz preocupações ao setor de cimento, tanto nos custos de produção quanto na logística. O Brasil vem enfrentando em 2024 a pior seca da história e isso pode impactar as vendas de cimento, principalmente na região Norte", afirmou o Snic.