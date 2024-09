Comerciantes globais de petróleo veem preços entre US$60 e US$70

O alívio do mercado veio depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o grupo conhecido como Opep+, concordaram na semana passada em adiar um aumento planejado da produção de petróleo para outubro e novembro. No entanto, os traders de commodities alertam que esse alívio pode ser de curta duração.

Ben Luckock, chefe global de petróleo da Trafigura, disse durante a conferência Asia Pacific Petroleum (APPEC), que os preços do petróleo podem cair "para a casa dos 60 dólares em algum momento relativamente próximo".

"O mercado quer saber (...) que a Opep não vai trazer esses barris de volta ou, na melhor das hipóteses, vai trazê-los de volta muito mais lentamente e em uma base diferida", afirmou.

O valor justo do petróleo é de 70 dólares por barril, já que atualmente há mais petróleo produzido globalmente do que consumido, e o equilíbrio só tende a piorar nos próximos anos, disse Torbjorn Tornqvist, cofundador e presidente da trader de energia Gunvor.

"O problema não está na Opep, porque eles fizeram um ótimo trabalho para gerenciar isso", disse Tornqvist. "Mas o problema é que eles não controlam onde o crescimento está agora fora da Opep, e isso é substancial."

Os contratos futuros do petróleo saltaram 1 dólar no início das negociações de segunda-feira, para cerca de 72 dólares o barril, quando um possível sistema de furacões se aproximou da Costa do Golfo dos EUA. Mais tarde, no entanto, eles devolveram parte de seus ganhos.