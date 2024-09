Crescimento do PIB do Japão no 2º trimestre é revisado para baixo

O Produto Interno Bruto do país teve uma expansão anualizada de 2,9% no trimestre entre abril e junho em relação aos três meses anteriores, mostraram dados revisados do Escritório do Gabinete nesta segunda-feira, contra a previsão de economistas de um crescimento de 3,2% e um aumento de 3,1% na estimativa preliminar.

O valor revisado para a quarta maior economia do mundo se traduz em uma expansão trimestral de 0,7% em termos ajustados pelos preços, em comparação com o aumento de 0,8% divulgado no mês passado.

"A economia como um todo está estagnada desde o segundo semestre de 2023, embora tenha finalmente se recuperado em abril-junho", disse Kengo Tanahashi, economista da Nomura Securities.

O componente de despesas de capital do PIB, um termômetro da força da demanda privada, aumentou 0,8% no segundo trimestre, dado revisado para baixo em relação ao aumento de 0,9% na estimativa inicial. Economistas haviam estimado um aumento de 1,0%.

O consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, aumentou 0,9%, em comparação com a leitura preliminar de crescimento de 1,0%.

Analistas esperam que a economia japonesa continue a melhorar gradualmente, apoiada por tendências positivas nos salários e nos gastos pessoais e corporativos, enquanto permanecem os riscos de fatores externos, como uma possível desaceleração nas economias dos Estados Unidos e da China.