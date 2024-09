Diretor financeiro do Citi espera que comissões de banco de investimento subam 20% no terceiro trimestre

"Há uma dicotomia, se você preferir, entre os clientes com pontuação FICO mais alta e os com pontuação FICO mais baixa", com os clientes abastados aumentando os gastos, enquanto os clientes com pontuação de crédito mais baixa mudam suas compras para priorizar produtos básicos em vez de itens discricionários.

O lucro do Citi superou as expectativas de Wall Street no segundo trimestre, impulsionado pela receitas do banco de investimento, mercados e serviços. Seu retorno para os acionistas ficou em 7,2% durante o período, abaixo de sua meta de médio prazo de 11% a 12%.

As ações do Citi estavam quase estáveis nesta segunda-feira. Elas subiram 15% até agora neste ano, em comparação com um ganho de 19% para um índice S&P 500 de ações bancárias mais amplas.