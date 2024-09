Dólar tem leve baixa com perspectiva de diferencial de juros mais favorável ao Brasil

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar à vista fechou a segunda-feira em leve baixa no Brasil, apesar do avanço quase generalizado da moeda norte-americana no exterior, com o real sendo impulsionado pela expectativa de que o diferencial de juros se tornará mais favorável ao país com o corte de juros pelo Federal Reserve e com a alta da Selic pelo Banco Central, na próxima semana.

O dólar à vista fechou em leve baixa de 0,14%, cotado a 5,5817 reais. Em setembro, a divisa acumula queda de 0,97%.