Dólar perde força ante real com perspectiva de alta de juros no Brasil e corte nos EUA

No Brasil, porém, a perspectiva de corte de juros pelo Fed, somada à expectativa por uma alta de pelo menos 25 pontos-base da taxa básica Selic, dava suporte ao real. O movimento ocorre na esteira do relatório de mercado Focus, que pela manhã indicou que o mercado projeta agora três altas de 25 pontos-base da Selic ainda em 2024. Com isso, a taxa básica saltaria de 10,50% para 11,25% ao ano.

"Esta projeção do Focus consolidou a visão de que o carrego será mais robusto no câmbio. Com isso, a moeda (real) ganha aqui mais proteção, porque fica mais caro apostar contra o BRL", comentou Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura. "As moedas commodities não estão performando tão bem quanto o real hoje", acrescentou.

(Por Fabrício de Castro)