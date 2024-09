Dólar sobe ante real em linha com exterior em meio à expectativa de afrouxamento gradual no Fed

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar subia frente ao real nesta segunda-feira, em linha com a força da divisa norte-americana no exterior, com os investidores na espera de dados cruciais de inflação nos Estados Unidos enquanto avaliam a expectativa de um afrouxamento monetário gradual no Federal Reserve.

Às 9h45, o dólar à vista subia 0,82%, a 5,6352 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,52%, a 5,645 reais na venda.